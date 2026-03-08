  1. Anasayfa
Dubai'de havada imha edilen İran füzesi gökdelene düştü!

ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri tansiyon, Körfez bölgesini de etkisi altına aldı. Dubai'nin ikonik yapılarından biri olan "23 Marina" gökdeleninde meydana gelen patlama, kentin Marina bölgesinde büyük paniğe yol açtı.

İran-İsrail gerilimi tırmanırken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan ünlü gökdelen "23 Marina"da şiddetli bir patlama meydana geldi. BAE Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen unsurları engellediğini duyururken, kent genelinde duyulan patlama seslerinin savunma faaliyetlerinden kaynaklandığı bildirildi. Bölgedeki güvenlik endişeleri zirveye çıkarken, patlamanın kaynağına ilişkin incelemeler sürüyor.

Patlamanın hemen ardından gökyüzüne yükselen dumanlar bölge sakinlerini sokağa dökerken, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık, ülke genelinde duyulan patlama seslerinin, İran’dan fırlatılan hava unsurlarını imha eden yerel hava savunma sistemlerinin faaliyetlerinden kaynaklandığını teyit etti.

Enkaz Düşmesi Sonucu 1 Can Kaybı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gözbebeği Dubai, gece saatlerinde yaşanan hava saldırısı girişimiyle sarsıldı. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada, kentin hava sahasına yönelik bir hava saldırısı girişiminin başarıyla engellendiği duyuruldu.

"Enkaz Kuleye ve Araca İsabet Etti"

Savunma sistemlerinin devreye girmesiyle etkisiz hale getirilen saldırı unsurunun parçaları, kentin yoğun bölgelerine saçıldı. Medya Ofisi, "Başarılı bir engelleme sırasında, Dubai Marina'daki '23 Marina' adlı kulenin cephesinde küçük bir kaza meydana geldi" bilgisini paylaştı. Ancak olayın en acı bilançosu Al Barsha bölgesinde ortaya çıktı; engellenen saldırı unsurundan düşen enkaz parçalarından biri, o sırada seyir halinde olan bir araca isabet etti.

Pakistan Vatandaşı Sürücü Hayatını Kaybetti

Yapılan incelemelerde, enkazın isabet ettiği aracın sürücüsü olan bir Pakistan vatandaşının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Dubai yönetimi, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dilerken, bölgedeki kritik altyapıların ve hava sahasının tamamen kontrol altında olduğu vurgulandı.

"Güvenlik Üst Düzeyde"

Bölgede gerilim tırmanmaya devam ederken, BAE güvenlik güçleri "halkın huzuru ve güvenliği için her türlü tehdidin bertaraf edilmeye devam edileceğini" bildirdi. Dubai Marina ve çevresinde incelemeler sürerken, gökdelendeki hasarın onarılması için çalışmalar başlatıldı. Uluslararası gözlemciler, Körfez'deki hava trafiğinin ve stratejik noktaların bundan sonraki süreçte çok daha yakından takip edileceğini öngörüyor.

Bölgede Tansiyon Zirvede

Tahran yönetiminin son misilleme hamlelerinin ardından bölge ülkeleri güvenlik seviyelerini en üst düzeye çıkardı. Dubai'deki bu olay, krizin sadece çatışma bölgeleriyle sınırlı kalmayıp, körfez ülkelerinin stratejik noktalarına kadar uzandığını gösteriyor. Uluslararası hava trafiğinde ve bölgedeki ticari faaliyetlerde güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.

 

dubai enkaz hava saldırısı füze iran füzesi
