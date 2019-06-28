Başakşehirli gençlere ücretsiz kamp!

Kamp süresince sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı eğitim programları uygulanacaktır. Kamp süresince yeme içme ve ulaşım hizmetleri Başakşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Kamp alanında; plaj, 25m / 10m havuz, futbol sahası, toplantı salonu, eğlence ve oyun alanları, mescid, yemekhane ve dinlenme alanları bulunmaktadır.

Sportif etkinlikler; yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu gibi etkinlikler yapılacaktır.

Kültürel etkinlikler; kitap okuma, konferanslar, değerler eğitimi, panel, münazaralar, “bana kendini anlat” konuşmaları vb. etkinlikler yapılacaktır.