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  4. 28 Haziran 2019 14:16

Başakşehirli gençlere ücretsiz kamp!

Başakşehir Belediyesi Enez Gençlik Kampı kapılarını gençlere açtı. Edirne‘nin Enez ilçesinde kamp merkezinde gençler ücretsiz bir şekilde yaşıtları ile kamp yapabilecek.

Başakşehirli gençlere ücretsiz kamp!
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Kamp süresince sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı eğitim programları uygulanacaktır. Kamp süresince yeme içme ve ulaşım hizmetleri Başakşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Kamp alanında; plaj, 25m / 10m havuz, futbol sahası, toplantı salonu, eğlence ve oyun alanları, mescid, yemekhane ve dinlenme alanları bulunmaktadır.

Sportif etkinlikler; yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu gibi etkinlikler yapılacaktır.

Kültürel etkinlikler; kitap okuma, konferanslar, değerler eğitimi, panel, münazaralar, “bana kendini anlat” konuşmaları vb. etkinlikler yapılacaktır.

 

başakşehir belediyesi
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