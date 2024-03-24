Cem Kotan ve ailesi, sahilde bisiklet turu yaptı

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan ve ailesi, hafta sonunda Konyaaltı Sahili’nde bisiklet turu yaptı, gençlerle müzik dinledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, hafta sonunu ailesi ve kendisine eşlik eden gönüllülerle birlikte Konyaaltı Sahili’nde bisikletle gezerek geçirdi.

Cem Kotan, eşi Demet Ayne Kotan ve CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz’ün katıldığı etkinlikte, partililer ve gönüllüler ile beraber onlarca kişi katıldı. Eski ‘beach park’ olan Konyaaltı Sahil Yaşam girişinden başlayan bisiklet turuna katılanlar, Altınkum’da Sealife Oteli önüne kadar pedal bastı. Sıcak hafta sonunu Konyaaltı Sahili’nde geçiren halk, Kotan ve beraberindeki bisikletçilere el sallayarak sevgi gösterinde bulundu.

Aynı rotadan Sahil Yaşam Parkı’na dönen Cem Kotan, eşi Demet Ayne Kotan ve diğer bisikletçiler, burada Caner Efe adlı müzisyenin kısa müzik dinletisine de katıldı. Efe’nin şarkılarına eşlik eden Kotan ailesi, ayrıca vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.