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Dünya Kupası heyecanı AOÇ'de yaşanacak

Dünya Kupası heyecanı AOÇ'de yaşanacak
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Başkent’te Atatürk Orman Çiftliği’nde yaşanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, A Millî Futbol Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı ilk grup karşılaşmasını 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda dev ekranlarda vatandaşlarla buluşturacak.

Başkentliler, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Millî Futbol Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı ilk grup maçını, Ankara’da dev ekranda takip edebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Dünya Kupası heyecanını vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda dev ekranlar kuracak.

A Millî Futbol Takımı, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacak. Sabah saatlerinde oynanacak mücadele için özel bir organizasyona imza atmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, ay-yıldızlıların Dünya Kupası yolculuğundaki ilk mücadelesine Başkentlilerle birlikte ortak olacak.

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda gerçekleştirilecek buluşmaya vatandaşlar, yanlarında Türk bayrakları ve sandalyeleriyle katılabilecek. Dünya Kupası serüvenindeki ilk maç, dev ekranlardan hep birlikte takip edilecek. 

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