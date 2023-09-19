İETT'den Metrobüs durağındaki yürüyen merdiven sabotajı için suç duyurusu
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Beylikdüzü Metrobüs istasyonunda yürüyen merdivene yönelik gerçekleştirilen sabotaj hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
İstanbul'da yürüyen merdivenlere yönelik düzenlenen sabotaj görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Sabotaj anı saniye saniye kameralara yansıdı.
İBB, metrobüs hatlarındaki yürüyen merdivenlere dönük sabotajlara ilişkin suç duyurusunda bulundu. 17 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen sabotajlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak savcılık makamına iletildi.
Kötü niyetli kişilerin yürüyen merdivenleri tuşlara basılarak durdurdukları, kamu hizmetinden yararlanma hakkını engelleyerek suç işledikleri hatırlatıldı. TCK’nın 113. Maddesinde yer alan Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun işlediğinin kamera görüntüleriyle sabit olduğu belirtildi. Suç duyurusunda, şahıslar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.
Öte yandan İBB'nin yayınladığı söz konusu videoda, merdivenleri durduran iki kişinin birbirine 'çak' hareketi yaptığı görüldü.
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