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Sancaktepe Belediyesi, çocukları ve yetişkinleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor

Sancaktepe Belediyesi, çocukları ve yetişkinleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor
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Sancaktepe Belediyesi tarafından yeni kültür ve sanat sezonunun açılışı ile gerçekleştirilen tiyatro gösterileri, hem yetişkinleri hem de çocukları buluşturarak büyük ilgi görüyor.

Sancaktepe sahnesi,Dr.Kadir Topbaş Kültür Merkezi, Sarıgazi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunlarda tiyatro severler keyifli anlar yaşıyor..

Kasım ayı boyunca sahnelenen; Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Tavşan Patos, Muhammet Ali, Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız, Aşk Eski Bir Yalan, Başka Sen Yok ki isimli tiyatro gösterileri Tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi.

Özellikle çocuk tiyatrolarında çocuklar sahnedeki renkli ve eğlenceli performansla unutulmaz anlar yaşıyor. Tiyatro, çocukların hayal güçlerini geliştirmeleri ve sanatı tanımaları açısından önemli bir fırsat sunarken, Sancaktepe Belediyesi de miniklerin mutluluğunu paylaşmaya devam ediyor.

Kültür Sanat sezonu boyunca devam edecek tiyatro gösterilerine tüm Sancaktepe halkını davet eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin,Bu etkinliklerin Sancaktepe'li komşularının kültür sanata erişim kolaylığı sağladıklarını ifade ederek “Bundan önce de bir çok kültür sanat etkinlikleri düzenledik ve etkinliklerden komşularımız çok memnun kaldılar.Kültür merkezlerimizde sahnelenecek oyunlarda şimdiden tüm komşularımıza keyifli seyirler diliyorum” dedi.

 

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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