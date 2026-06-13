Şehit Aileleri ve Gaziler Muğla’nın Eşsiz Koylarında Ağırlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlediği tekne turu etkinliğiyle 9 ilçeden 360 katılımcıyı Fethiye ve Akyaka’nın eşsiz doğal güzelliklerinde buluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal destek faaliyetleri kapsamında Fethiye ve Ula Akyaka’da tekne turu düzenledi. Menteşe, Ula, Kavaklıdere, Fethiye, Seydikemer, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Yatağan’dan toplam 360 şehit yakını ve gazi, doğayla iç içe geçen özel bir günde bir araya geldi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Bir Araya Geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen tekne turu etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fethiye ve Ula Akyaka’da düzenlenen organizasyona Menteşe, Ula, Kavaklıdere, Fethiye, Seydikemer, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Yatağan ilçelerinden toplam 360 şehit ailesi ve gazi katıldı. Katılımcılar, Muğla’nın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde keyifli bir gün geçirirken, etkinlik boyunca birlik ve beraberlik duyguları da pekiştirildi.

Fethiye ve Akyaka’nın Güzelliklerini Keşfettiler

Tekne turu kapsamında katılımcılar Fethiye’nin turkuaz koyları ile Akyaka’nın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Gün boyu süren etkinlikte şehit aileleri ve gaziler hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı buldu.

Etkinliğe katılan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını söylediler.

“Büyükşehir Her Zaman Yanımızda”

Akyaka’da düzenlenen etkinliğe katılan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, “Sağ olsun belediyemiz böyle bir tekne gezisi yaptı. Temsil ettiğim camia adına Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz. Ailelerimizin yüzünü güldürebilmek, içindeki acıyı birazcık hafifletebilmek bizim en büyük tesellimiz.” dedi.

Tekne gezisine katılan Şehit polis eşi Esin Çetinkaya, “Büyükşehir şehit aileleri olarak bize hep sahip çıkıyor. Bunun haricinde bir sürü etkinliğe katılıyoruz. Başkanımıza da bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan etkinliklerden çok memnun olduğunu diler getiren Emine Sefa, “İlgi alakaları çok güzel. Bir şehir eşi olarak ben çok memnunum, arkamızdalar her zaman. İyi ki varlar.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras: “Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz Başımızın Tacıdır”

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehit aileleri ve gazilerin toplumun en değerli emanetleri olduğunu belirterek, “Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara duyduğumuz minneti ifade etmek hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak şehit yakınlarımız ve gazilerimizin sosyal yaşamda daha aktif yer almaları, bir araya gelerek güzel anılar biriktirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz” dedi.