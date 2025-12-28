Yeni yılın renkleri ABB Bitki Evleri'nde vatandaşla buluşuyor

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Altınpark, Çukurambar, ATA Çiftliği, Atatürk Çocukları Doğal Yaşa Parkı, Zeynepcik ve Beypazarı Bitki Evleri, yeni yıl hazırlıkları kapsamında yılbaşına özel ürünlerini satışa sundu.

Her mevsim uygun fiyatlı çiçek ve bitkilerin Ankaralılarla buluşturulduğu ABB Bitki Evleri, yılbaşına özel ürünleriyle adeta görsel bir şölene dönüştü.

Kırmızıdan yeşile uzanan renk cümbüşüyle bitki evleri, yeni yıl atmosferini evlerine taşımak isteyen Başkentliler için birçok alternatif sunuyor. Bitki Evlerinde; yılbaşının vazgeçilmezi kokinalar, özenle hazırlanan yılbaşı aranjmanları, kesme çiçekler ve yılbaşı temalı süslerle donatılmış ladin türleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hem ev dekorasyonu hem de sevdiklerine anlamlı bir hediye arayanlar için birçok alternatif sunan bitki evlerinde, uygun fiyatlar ise yüzleri güldürüyor.

KENTİN 6 FARKLI NOKTASINDA RENGÂRENK HİZMET

Yeni yılı rengârenk bitkilerle karşılamak isteyen vatandaşların hizmet alabilecekleri Bitki Evlerinin adresleri ise şu şekilde:

-Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı Bitki Evi: Gazi Mahallesi Cumhurbaşkanlığı Bulvarı No: 8/27 Yenimahalle

-Altınpark Bitki Evi: Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler Kapısı Altındağ

-Çukurambar Bitki Evi: Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:20 Çankaya

-ATA Çiftliği Bitki Evi: Karaoğlan Mahallesi Ankara Caddesi No: 252/81 Gölbaşı

-Beypazarı Bitki Evi: Kuyucak Mahallesi Kuyucak Küme Evleri No: 56 Beypazarı

-Zeynepcik Bitki Evi: Varlık Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi Koşuyolu Kenarı Ayvalık Kavşağı Etlik Şehir Hastanesi G8 Kapısı Yenimahalle

