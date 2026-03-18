ABD'nin yüzen kalesi Kızıldeniz'i terk ediyor

ABD'nin nükleer güçle çalışan dev uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da çıkan yangın, planları değiştirdi. Kızıldeniz'deki "Destansı Öfke Operasyonu" sırasında çıkan yangın sonrası gemi, onarım için Yunanistan'ın Girit adasına yönlendirildi.

Dünyanın en büyük uçak gemisi unvanına sahip olan ABD'nin dev uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Kızıldeniz'deki görevine ara veriyor.

Gemi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangının yaralarını sarmak üzere Yunanistan’ın Girit adasındaki Souda Körfezi’ne doğru yola çıkıyor.

Yangın Çamaşırhanede Başladı, Yatakhaneleri Etkiledi

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, yangının geminin çamaşırhane bölümünde başladığı teyit edildi. Alevlerin kontrol altına alınması sırasında 2 denizci hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanırken, geminin yatakhane bölümlerinde ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Mürettebatın konaklama düzenini sağlamak adına acil durum planı devreye sokulurken, geminin Girit'teki Souda Körfezi’nde kapsamlı bir bakıma alınacağı öğrenildi.

"Tahrik Sistemi Hasar Görmedi"

Pentagon kaynakları, yangına rağmen geminin nükleer tahrik sisteminin ve ana operasyonel kabiliyetinin zarar görmediğini vurguladı. Yapılan açıklamada, "Gemi tamamen faal durumda olsa da, mürettebat güvenliği ve yaşam alanlarının restorasyonu için onarım süreci elzemdir" ifadelerine yer verildi.

İran'a yönelik yürütülen "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında stratejik bir öneme sahip olan USS Gerald R. Ford'un Kızıldeniz'den ayrılması, bölgedeki güç dengeleri açısından yakından takip ediliyor. Dev geminin Girit'te ne kadar süre kalacağı henüz netlik kazanmazken, Souda Körfezi'ndeki ABD askeri varlığının bu süreçte artması bekleniyor.

İHA