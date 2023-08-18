  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Havada panik anları: Uçak motoru alev aldı

Havada panik anları: Uçak motoru alev aldı

Havada panik anları: Uçak motoru alev aldı
Güncelleme:

ABD’den Meksika’ya giden bir yolcu uçağı, sağ motorundan alev çıkması sonucu geri döndü. O anlar amatör kameraya yansıdı.

ABD’nin Houston şehrinden Meksika'nın Cancun şehrine gitmek üzere havalanan Southwest Havayolları'na ait bir yolcu uçağının motoru, kalkıştan kısa süre sonra alev aldı. O anlar bir yolcunun cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Yaşanan arıza nedeniyle pilot, geri dönüş kararı aldı. Güvenli bir şekilde William P. Hobby Havalimanı'na inen uçak, hizmet dışı bırakıldı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Farklı bir uçak Cancun uçuşuna devam etti. Yolcularımıza sabrı ve desteği için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler hava panik uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En beğenilen siyasetçi anketi açıklandı
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatile harcadığı para şoke etti
İYİ Parti'de çarpıcı kulis: ''Genel başkan olamazsam yeni parti kurarım''
Bakanlardan Togg üretim tesisine ziyaret
12 katlı 2 bina dinamitle yerle bir edildi! Gözyaşlarıyla izlediler
Mehmet Şimşek istifa etti iddialarına yalanlama
Evinin balkonunda çıplak halde twerk yaptı
İstanbul'da kısa mesafe cinayeti! Dehşet anları kamerada
Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin neden düştü?
Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı