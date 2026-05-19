İran'ın ABD'ye ilettiği barış teklifinin detayları açıklandı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın sona ermesi çin ABD'ye ilettikleri teklifin detaylarını açıkladı. Tahran yönetimi barış için; ABD güçlerinin bölgeden çekilmesini, BM yaptırımlarının iptalini, dondurulan varlıkların iadesini ve nükleer enerji haklarının korunmasını şart koşuyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Washington-Tahran arasındaki diplomasi trafiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını kaydetti.

İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD’nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktaran Gariababadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu ifade etti.

