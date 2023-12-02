Netanyahu'dan Mossad'a suikast emri! Listede Türkiye de var!

Gazze'ye karadan havadan ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun şimdi de MOSSAD'a aralarında Türkiye'nin de olduğu 3 ülkede suikast emri verdiği ortaya çıktı.

NTV'nin Amerikan Wall Street Journal gazetesinden aktardığı ahbere göre İsrail'in dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini bulup öldürmek için plan yaptığını yazdı.

Gazetenin iddiasına göre İsrail yönetimi, 7 Ekim baskınından beri suikast planları yapıyor. Başbakan Benyamin Netanyahu'nın emriyle Mossad; Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas yöneticilerini hedef almaya hazırlanıyor.

Netanyahu bu planı gizlemiyor da. 22 Kasım'da yaptığı bir konuşmada, "Mossad'a Hamas liderleri her neredeyse orada onlara karşı önlem alması emrini verdim." demişti. Aynı toplantıda savunma bakanı Yoav Gallant da Hamas liderleri için "ölü adam" benzetmesi yapmıştı.

Öte yandan plana eski Mossad başkanından itiraz geldi. Efraim Halevy, Hamas liderlerini öldürmenin tehdidi ortadan kaldırmayacağını, daha kötüsü intikam hissiyle örgüte bağlılığı artırabileceğini söyledi.

Wall Street Journal'a göre İsrail, ikinci dünya savaşından beri dünya çapında 2700 suikast operasyonu gerçekleştirdi.

Eski Nazi üyelerinden, önde gelen Filistinlilere çok sayıda kişi bu saldırıların hedefi oldu.