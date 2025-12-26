Suriye'de camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti!

Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti

Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha

Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı!

Bilal Erdoğan'dan tartışma yaratacak ''yerli aydın'' çıkışı: 'Hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu'

Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var!

Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor!

AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar!

Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de!

Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı

CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi!

Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı

Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış!

Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var!

Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf

Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı

Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı

Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti!