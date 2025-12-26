Suriye'de camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'nin Humus kentinde bir camiye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 8 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.
Suriye’nin Humus kentindeki Ali Talip Camisi'nde meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, ilk incelemelere göre patlamanın cami içine yerleştirilen el yapımı patlayıcılar sonucu yaşandığı belirtildi.
DHA
