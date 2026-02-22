Trump'ın malikanesine sızmaya çalışan silahlı saldırgan öldürüldü: Elinde benzin bidonu vardı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki kalesi olarak bilinen Mar-a-Lago konutunda hareketli saatler yaşandı. Gece yarısı malikaneye sızmaya çalışan ve elindeki silahla güvenlik güçlerine nişan alan 20’li yaşlarındaki şüpheli, Gizli Servis tarafından vurularak öldürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde bulunan ünlü Mar-a-Lago konutu, dün gece yarısı büyük bir güvenlik ihlaline sahne oldu. Kuzey kapısından içeri sızan ve üzerinde silah taşıyan bir saldırgan, Gizli Servis ekiplerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti.

"Nişan Aldığı Anda Ateş Açıldı"

Palm Beach County Şerifi Rick Bradshaw, düzenlediği basın toplantısında operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Saat 01.30 sularında konutun bahçesine giren şüphelinin elinde bir av tüfeği ve benzin bidonu olduğu görüldü. Şerif Bradshaw, "Görevliler şüpheliye 'teslim ol' çağrısı yaptı. Şahıs bidonu yere bıraktı ancak av tüfeğini ajanlara doğrultup nişan alınca, ekiplerimiz tehdidi anında etkisiz hale getirdi" dedi.

FBI Soruşturmayı Devraldı: "Kayıtları Kontrol Edin"

Olayın ardından FBI Miami Saha Ofisi soruşturmanın kontrolünü ele aldı. Özel Ajan Brett Skiles, bölge halkına çağrıda bulunarak; "Mar-a-Lago çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın dün gece ve bu sabah saatlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etmelerini rica ediyoruz. Herhangi bir olağandışı hareketlilik soruşturma için kritik öneme sahip" açıklamasında bulundu.

Saldırganın yanında hem ateşli silah hem de yanıcı madde (yakıt bidonu) bulundurması, olayın bir sabotaj veya suikast girişimi olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Hayatını kaybeden şüphelinin kimliği ve bağlantıları hakkında araştırmalar devam ediyor.

İHA