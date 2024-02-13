ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de tüketici fiyat endeksi yüzde 0.3 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. TÜFE yıllık bazda ise yüzde 3.1 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon 2024 yılının ilk ayında yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetti.

Aralık ayında yıllık artış yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşirken, ocak ayına yönelik piyasanın artış beklentisi ise yüzde 2,9 seviyesindeydi.

Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 3,9 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Beklentileri aşan ABD enflasyon verisi sonrası ons altın ise ilk tepki olarak 2029 dolardan 2016 dolar seviyesine indi. Ons altın saat 16.33 itibarıyla bir önceki güne göre yüzde 0,20 kayıpla 2016,18 dolardan işlem görüyor.