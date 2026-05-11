  Bayramda çalışacak olanlar dikkat! Çalışanlara ödenmesi gereken mesai ücretlerini tek tek hesaplandı

Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılmasının ardından gözler özel sektöre çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, özel sektörde bayram boyunca ter dökecek milyonlarca emekçiyi uyararak, yasal hakların nasıl hesaplanacağını kalem kalem açıkladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını duyurmuştu.

Peki Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil kararı özel sektörü kapsıyor mu? Bayramda çalışmak zorunda kalan işçi ne kadar ek ücret alacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş bayram tatili süresince işçinin rızası (muvafakatnamesi) olmadan mesaiye zorlanamayacağının altını çizdi. Eğer iş sözleşmesinde özel bir hüküm yoksa, işçi bayramda çalışmayı reddettiği için işten çıkarılamaz. Zorla çalıştırma girişimi, işçi için "haklı fesih" ve kıdem tazminatı hakkı doğurur.

Hesap Ortada: "Bir Koyup İki Alınmalı" Bayram mesaisinde ücret hesaplaması oldukça net. Yasaya göre resmi tatillerde;

Çalışmayan İşçi: O günün ücretini tam alır.
Çalışan İşçi: Çalıştığı her gün için ilave bir günlük ücret, yani toplamda çifte yevmiye alır.

18.000 TL İlave Ödeme Örneği

İsa Karakaş, yüksek ücretli çalışanlar üzerinden verdiği örnekle dikkat çekti: "Günlük net ücreti 4.000 TL olan bir çalışan, bayramda tam mesai yaparsa maaşına ek olarak 18.000 TL ilave ödeme alır." Bu ödeme sadece bir örnek olup, her çalışanın kendi günlük ücreti üzerinden hesaplanacaktır.

Ücret Yerine İzin Teklifine Dikkat!

İşverenlerin en sık başvurduğu "Bayramda çalış, sonra bir gün izin kullan" yaklaşımının hukuka aykırı olduğunu belirten Karakaş, "Kanun nettir: Bayram mesaisinin karşılığı sadece paradır, izin değildir" dedi. Ayrıca, bayram günü haftalık 45 saatlik çalışma süresi aşılırsa, işçiye çifte yevmiyenin yanı sıra %50 zamlı fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor.

Ödemeler Ne Zaman Yapılmalı?

Bayram mesai ücretleri en geç maaş günü ödenmelidir. Ödemede gecikme yaşanması durumunda, çalışanın faiz talep etme hakkı saklıdır.

