CarrefourSA'nın halka açıklığı %5'e yükseltmeye karar verdi

Sabancı Holding, CarrefourSA'nın küçük hissedarlarının mevcutta olduğu gibi işlem yapmaya devam edebilmeleri amacıyla halka açıklık oranını yüzde 5'e yükseltmek için harekete geçti.

CarrefourSA'nın 25 Ağustos’ta başlanan sermaye artış sürecinde, önemli bir aşama daha tamamlandı. Yüzde 99,98 katılım, piyasanın CarrefourSA'ya olan güvenini gösterdi.

Diğer taraftan BİST’in 17 Eylül 2020 tarihinde yaptığı duyuruda, aralarında CarrefourSA'nın da bulunduğu ve fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altında olan şirketlerin paylarının 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 'Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Bu durumda küçük hissedarların işlem esnekliği azalacağı için, Sabancı Holding Yönetim Kurulu; CarrefourSA hisselerindeki fiili dolaşım oranının yüzde 5’e yükseltilmesi kararını aldı.

Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, "Sabancı Topluluğu olarak, Topluluk şirketlerimizin, sermaye piyasalarımıza kazandırılması vizyonu doğrultusunda, yerli yatırımcılarımıza, ülkemize değer katan şirketlerimize ortak olma olanağı tanırken, uluslararası yatırımcıları da ülkemize ve piyasalarımıza kazandırma sorumluluğu ile hareket etmekteyiz" denildi.