Ek zam bekleyenlere kötü haber: Asgari ücrete asgari zam Resmi Gazete'de yayımlandı

2026 yılı için asgari ücreti net 28 bin 75 TL ve günlük brüt ücreti 1.101 TL olarak belirleyen karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı kesinleşti.

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olmasına ilişkin Komisyon kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri uyarınca asgari ücreti belirlemek üzere 12 Aralık 2025’te çalışmalarına başladı.

Komisyon, 23 Aralık 2025 tarihinde yaptığı toplantıda 2026 yılına ilişkin asgari ücreti karara bağladı.

Buna göre, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret, günlük brüt 1.101 lira olarak belirlendi.

Tebliğde ayrıca, işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak–Aralık döneminde aylık 1.270 lira olarak sürdürülmesine karar verildiği belirtildi.

Asgari ücret desteğinin kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yeniden belirlenmesi de kararda yer aldı.

DHA / İHA