  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ek zam bekleyenlere kötü haber: Asgari ücrete asgari zam Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ek zam bekleyenlere kötü haber: Asgari ücrete asgari zam Resmi Gazete'de yayımlandı

Ek zam bekleyenlere kötü haber: Asgari ücrete asgari zam Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncelleme:

2026 yılı için asgari ücreti net 28 bin 75 TL ve günlük brüt ücreti 1.101 TL olarak belirleyen karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı kesinleşti.

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olmasına ilişkin Komisyon kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri uyarınca asgari ücreti belirlemek üzere 12 Aralık 2025’te çalışmalarına başladı.

Komisyon, 23 Aralık 2025 tarihinde yaptığı toplantıda 2026 yılına ilişkin asgari ücreti karara bağladı.

Buna göre, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret, günlük brüt 1.101 lira olarak belirlendi.

Tebliğde ayrıca, işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak–Aralık döneminde aylık 1.270 lira olarak sürdürülmesine karar verildiği belirtildi.

Asgari ücret desteğinin kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yeniden belirlenmesi de kararda yer aldı.

 

Asgari ücretlinin enflasyon karşısında ne kadar kaybettiği hesaplandıAsgari ücretlinin enflasyon karşısında ne kadar kaybettiği hesaplandıÇalışma Hayatı
2026'nın asgari ücret zammı sonrasında 2025'in son açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu2026'nın asgari ücret zammı sonrasında 2025'in son açlık ve yoksulluk sınırı belli olduÇalışma Hayatı
Bir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandıBir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandıHaber

 

 

 

 

 

DHA / İHA

text-ad
Etiketler asgari ücret 2026 yılı asgari ücret 2026 yılı asgari ücret zammı asgari ücret zammı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin nesli tehlike altındaki eşsiz güzelliği kameralara yakalandı Türkiye'nin nesli tehlike altındaki eşsiz güzelliği kameralara yakalandı Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu serbest bırakıldı Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! TFF 30 gözlemcinin bahis oynadığını tespit etti: Hepsi PFDK'ya sevk edildi! TFF 30 gözlemcinin bahis oynadığını tespit etti: Hepsi PFDK'ya sevk edildi! Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kayıp! Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kayıp! Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'ı böyle karşıladı! Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'ı böyle karşıladı! Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu! Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu! Eski TFF Başkan vekili ve 3 kişi hakkında karar verildi Eski TFF Başkan vekili ve 3 kişi hakkında karar verildi Sadettin Saran'ın adını kullanmışlar! Suç duyurusunda bulunacak! Sadettin Saran'ın adını kullanmışlar! Suç duyurusunda bulunacak!
Türkiye'nin 12 bin yıllık tarihi noktasındaki binlerce yıllık sırların kapıları ziyaretçilere açıldı Türkiye'nin 12 bin yıllık tarihi noktasındaki binlerce yıllık sırların kapıları ziyaretçilere açıldı Meteoroloji ve AKOM'un ardından Valilik de uyardı: Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji ve AKOM'un ardından Valilik de uyardı: Lapa lapa kar geliyor! 500 bin sosyal konut ve kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası için yeni karar 500 bin sosyal konut ve kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası için yeni karar Af düzenlemesinden yararlanamayan 120 bin mahkum için harekete geçildi! Af düzenlemesinden yararlanamayan 120 bin mahkum için harekete geçildi! AK Parti'nin af yasası sonrası cezaevlerinden tahliyeler başladı! AK Parti'nin af yasası sonrası cezaevlerinden tahliyeler başladı! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var!