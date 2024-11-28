KKM hesaplarında dikkat çeken değişim: Çıkış hızı yavaşladı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından 22 Kasım haftasında 26 milyar liralık çıkış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 250,2 milyar TL'den 1 trilyon 224 milyar TL'ye geriledi. Bir önceki haftada KKM'den 39 milyar liralık çıkış gerçekleşmişti.

İlgili haftada krediler ise 15 trilyon 160,7 milyar TL'den 15 trilyon 231,4, milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 326 milyar TL'den 18 trilyon 275 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 893,5 milyar TL'den 1 trilyon 919,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 676,5 milyar TL'den 1 trilyon 688,1 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 280,3 milyar TL'den 281,5 milyar TL'ye çıktı.