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10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 10 ilde yapılan narkotik operasyonlarında 49 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında "10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şöyle:

"EMNİYET VE JANDARMA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİMİZCE TOKAT, MUĞLA, KAHRAMANMARAŞ, GİRESUN, AYDIN, BALIKESİR, KONYA, ELAZIĞ, ANKARA VE SAKARYA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum


AYDINLIK GELECEĞİMİZ OLAN EVLATLARIMIZA ZEHİR TACİRLERİNİN MUSALLAT OLMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ HER AN ENSELERİNDEYİZ ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Etiketler ali yerlikaya içişleri bakanı içişleri bakanlığı zehir tacirleri gözaltı operasyon
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