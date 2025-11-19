Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi

  1. Anasayfa
Son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanındaki silahlı eylemlerin altından çıkan "Daltonlar çetesi" bu sefer de elebaşlarının doğumgününde silah kuşandı. Emniyet birimlerinin Daltonlar çetesine yönelik operasyonları sürerken çetenin üyeleri üyeleri ellerinde uzun namlulu silahlarla çetenin lideri olan şüphelinin doğum gününü havaya ateş açıp ellerindeki pankartlarla kutlayıp görüntüleri de sosyal medyada yayınladı.

Son olarak dün Kırklareli ve 3 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmış, aralarında örgüt yöneticileri ile liderinin de bulunduğu şahıslardan 4'ü tutuklanmıştı.

Ancak bu operasyonun ardından sosyal medyaya peşpeşe düşen görüntüler infial yarattı.

Birgün gazetesinin haberine göre Daltonlar çetesi üyeleri çetenin lideri olan "Can Dalton" lakaplı B.G.’in doğum günü nedeniyle ülkenin birçok noktasında sokakta havaya ateş açtı.

İnternette paylaşılan videolara göre hem ülkenin birçok noktasında hem de yurtdışında çete üyeleri Can Dalton’un doğum gününü havaya silah sıkarak kutladı.

İstanbul Pendik’te paylaşılan bir videoda yüzü maskeli silahlı gruptan bir kişi “Biz sana gönül verdik, rabbim sana uzun ömür versin. Doğum günün kutlu olsun İstanbul’un sefiri Can Dalton” dedi. Ardından grubun tamamı ellerindeki silahlarla havaya ateş açtı.

İstanbul’da Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Maltepe, Bağcılar, Mahmutbey, Şirinevler’de bunun yanı sıra Mardin ve İzmir’in yanı sıra yurtdışından da videolar paylaşıldı.

Birgün

daltonlar doğum günü uzun namlulu silah uzun namlulu silahlar
