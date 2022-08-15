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  4. İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada

İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada

İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Üsküdar'da yağış sonrası İETT otobüsünü sel bastı. Yolcular panikle kaçışırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu dolu olan İETT otobüsünü biranda sel bastı. O sırada yolcular panikle kaçışırken O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsünü sel basınca yolcuların panikle kaçıştığı görülüyor.

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İHA

Etiketler iett otobüsü sel sağanak yağış
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