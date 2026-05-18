Interpol tarafından aranan 14 şüpheliye İstanbul'da yakalandı: Aralarında kimler yok ki!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi ağır suçlardan aranan şahısların iade işlemleri için adli süreç başlatıldı.

Türkiye'nin uluslararası suç ağlarıyla ve aranan kaçaklarla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Haklarında Interpol tarafından yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu şahısların Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul'da geniş çaplı bir asayiş operasyonu için düğmeye basıldı.

MİT ve Emniyet'ten Ortak İstihbarat Ağı

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, "adam öldürme", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "yasa dışı örgüt faaliyetleri" gibi ağır suçlardan uluslararası düzeyde aranan şahısların izine ulaşıldı.

Operasyon; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin kusursuz koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla Aranıyorlardı

Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında Interpol tarafından "kırmızı bülten" (red notice) ve "difüzyon mesajı" ile arama kararı bulunan, farklı uyruklara mensup 14 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların, geldikleri ülkelerdeki suç ağlarının önemli birer parçası olduğu değerlendiriliyor. Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 14 şüphelinin, ilgili ülkelere iade edilmeleri (ekstradisyon) amacıyla başlatılan adli ve idari işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İHA