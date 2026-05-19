İzmir'de vahşet! Şantiyede yakılmış kadın cesedi bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şantiye alanında yakılmış kadın cesedi bulundu. Cansız bedeninin 73 yaşındaki E.D.'ye ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili D.D. isimli kadın gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, ''Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi'' dedi. D.D., daha sonra panik olup cesedi yaktığını söyledi.

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'ta bulunan bir şantiye alanında korkunç bir olay meydana geldi. Boş alanda bir kişinin yandığı yönünde çevre sakinlerinden gelen ihbar üzerine, bölgeye acil olarak polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, yandığı tespit edilen kadının 73 yaşındaki E.D. olduğu belirlendi.

Yanan cesedin yanında bulunan şüpheli D.D. (46) isimli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Panik olup, cesedi yaktım"

D.D., hakkındaki cinayet iddialarını reddetti. D. D., ilk ifadesinde, "E.D., annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi" dedi. D.D., sonrasında panik olup, cesedi yaktığını da söyledi. D.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

