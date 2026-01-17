  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yargıdan Kanal İstanbul'a projesinde bir durdurma kararı daha!

Kanal İstanbul'a komşu Millet Bahçesi projesi iptal edildi

Kanal İstanbul'a komşu Millet Bahçesi projesi iptal edildi
Güncelleme:

Kanal İstanbul projesi Karadeniz çıkışında planlanan Karaburun Millet Bahçesi’ne ilişkin imar planları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından “kamu yararı bulunmadığı ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak adlandırdığı, muhalefetin "İstanbul için yıkım projesi" dediği Kanal İstanbul projesi kapsamında, Karadeniz çıkışında yer alan Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun ve Yeniköy mahallelerine ilişkin imar planlarında değişikliğe gidilmişti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından revize edilen bu planların gerekçesi olarak, 1990’lı yıllarda hazırlanan mevcut planların İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi büyük ölçekli projeler sonrası bölgenin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı belirtilmişti.

Halk TV’de yer alan habere göre söz konusu planlarda, bölgede yapılması öngörülen ‘Millet Bahçesi’ne de yer verilmiş, bu kapsamda "Karaburun Millet Bahçesi" adı altında bir alan tanımlanmıştı.

Ancak söz konusu düzenlemeler, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yargıya taşındı. Açılan dava sonucunda İstanbul 5. İdare Mahkemesi, imar planlarının iptaline karar verdi.

Mahkeme kararında, Arnavutköy ilçesi Karaburun ve Yeniköy mahallelerini kapsayan “Millet Bahçesi” amaçlı imar planlarının şehircilik esaslarına ve mevzuata uygun olmadığı vurgulandı. Kararda, planların teknik yönden yetersiz olduğu, alan seçimine ilişkin gerekli analizlerin yapılmadığı, ulaşım organizasyonu ve otopark gibi temel kentsel ihtiyaçların çözümlenmediği belirtildi.

Kıyı Kanunu’na da dikkat çekilen kararda, projede öngörülen cami, millet kıraathanesi ve tematik bahçeler gibi kullanımların deniz doldurulmasını zorunlu kılmadığı, dolgu yapılabilmesi için yasada aranan “başka uygun alternatif bulunmaması” koşulunun karşılanmadığı vurgulandı.

Arnavutköy Belediyesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihinde düzenlediği ihale kapsamında, Karaburun Millet Bahçesi’nin yapımı için 61 milyon 388 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Belediyenin 12 Eylül 2025 tarihinde, “Karaburun Millet Bahçesi Üçüncü Etap Yapım İşi” ihalesi düzenlediği,  ihale kapsamında 6 Ekim’de 289 milyon 500 bin TL’lik sözleşme imzaladığı belirtildi. Yalnızca bir geçerli teklifin olduğu dev ihale kapsamında sözleşme imzalanan Ateş İnşaat isimli şirketin, Karaburun Millet Bahçesi’nin üçüncü etabını 17 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması planlanıyordu.

 

HalkTV

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı!
Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı!
Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu!
Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu!
1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı!
1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı!
Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var!
Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var!
Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama
Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama
Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü
Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü
Etiketler kanal istanbul millet baçesi proje mahkeme yargı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esnafı dükkanında öldüresiye dövüp, hastanelik edip serbest kaldılar! Esnafı dükkanında öldüresiye dövüp, hastanelik edip serbest kaldılar! Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte 2025 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte 2025 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı Devlet hastanesinde cübbeli Ahmet sohbeti yayımladılar Devlet hastanesinde cübbeli Ahmet sohbeti yayımladılar 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı!
Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var! Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var! Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı