Kanal İstanbul'a komşu Millet Bahçesi projesi iptal edildi

Kanal İstanbul projesi Karadeniz çıkışında planlanan Karaburun Millet Bahçesi’ne ilişkin imar planları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından “kamu yararı bulunmadığı ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak adlandırdığı, muhalefetin "İstanbul için yıkım projesi" dediği Kanal İstanbul projesi kapsamında, Karadeniz çıkışında yer alan Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun ve Yeniköy mahallelerine ilişkin imar planlarında değişikliğe gidilmişti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından revize edilen bu planların gerekçesi olarak, 1990’lı yıllarda hazırlanan mevcut planların İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi büyük ölçekli projeler sonrası bölgenin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı belirtilmişti.

Halk TV’de yer alan habere göre söz konusu planlarda, bölgede yapılması öngörülen ‘Millet Bahçesi’ne de yer verilmiş, bu kapsamda "Karaburun Millet Bahçesi" adı altında bir alan tanımlanmıştı.

Ancak söz konusu düzenlemeler, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yargıya taşındı. Açılan dava sonucunda İstanbul 5. İdare Mahkemesi, imar planlarının iptaline karar verdi.

Mahkeme kararında, Arnavutköy ilçesi Karaburun ve Yeniköy mahallelerini kapsayan “Millet Bahçesi” amaçlı imar planlarının şehircilik esaslarına ve mevzuata uygun olmadığı vurgulandı. Kararda, planların teknik yönden yetersiz olduğu, alan seçimine ilişkin gerekli analizlerin yapılmadığı, ulaşım organizasyonu ve otopark gibi temel kentsel ihtiyaçların çözümlenmediği belirtildi.

Kıyı Kanunu’na da dikkat çekilen kararda, projede öngörülen cami, millet kıraathanesi ve tematik bahçeler gibi kullanımların deniz doldurulmasını zorunlu kılmadığı, dolgu yapılabilmesi için yasada aranan “başka uygun alternatif bulunmaması” koşulunun karşılanmadığı vurgulandı.

Arnavutköy Belediyesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihinde düzenlediği ihale kapsamında, Karaburun Millet Bahçesi’nin yapımı için 61 milyon 388 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Belediyenin 12 Eylül 2025 tarihinde, “Karaburun Millet Bahçesi Üçüncü Etap Yapım İşi” ihalesi düzenlediği, ihale kapsamında 6 Ekim’de 289 milyon 500 bin TL’lik sözleşme imzaladığı belirtildi. Yalnızca bir geçerli teklifin olduğu dev ihale kapsamında sözleşme imzalanan Ateş İnşaat isimli şirketin, Karaburun Millet Bahçesi’nin üçüncü etabını 17 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması planlanıyordu.

HalkTV