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  4. 22 Aralık 2020 21:48

Kırklareli’nde korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Eskitaşlı Köyü yolu üzerinde meydana gelen gelen trafik kazası sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli’nde korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Lüleburgaz’a bağlı Eskitaşlı Köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıktı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma kuvvetleri ve itfaiye ekibi intikal etti.

Araçta bulunan Ceyhun Tangül ile Serkan Sevinç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan minibüsün sürücüsü Sadullah Çelik, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

trafik kazası , kaza , Kırklareli
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