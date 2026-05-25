  Alacak verecek kavgasında dehşet dolu anlar! Eski patronunu yaralayıp inşaatı ateşe verdi!

Samsun'da alacak kavgası: Eski çalışanı müteahhidi yaralayıp inşaatı ateşe verdi

Samsun'da bir alacak meselesi yüzünden eski çalışanı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 66 yaşındaki müteahhit hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, müteahhidin 12 bin lirasını gasp ettikten sonra inşaatı ateşe vererek kaçtı. Kısa sürede yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde alacak verecek tartışması kanlı bir saldırıya ve kundaklamaya dönüştü. 66 yaşındaki müteahhit A.İ.A., yanında daha önce sadece 6 gün çalıştığı belirtilen eski işçisi O.G.'nin kesici aletli saldırısına uğradı. Kollarından ağır yaralanan müteahhidin çantasındaki 12 bin TL'yi gasp ettiği öne sürülen saldırgan, ardından yapım aşamasındaki inşaatı ateşe vererek olay yerinden hızla uzaklaştı.

"Sana Burayı Yaptırmayacağım" Tehdidi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler etrafa sıçramadan söndürülürken, yaralı müteahhit acil olarak Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.İ.A. polise verdiği ilk ifadede, saldırgan O.G.'nin tüm çalışma ücretini almasına rağmen kendisini uzun süredir mesajlarla tehdit ettiğini belirtti.

Olay günü inşaatın önüne gelen şüphelinin, "Sana burayı yaptırmayacağım, inşaatı yakacağım" diyerek küfürler savurduğu ve ardından kanlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırgan Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Olayın hemen ardından harekete geçen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, kaçan şüpheli O.G.'yi yürüttükleri hızlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölge halkında paniğe yol açan olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

 

İHA

