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Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Antalya'da, otel servis midibüsünün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvardan Hürriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan U.E.’nin kullandığı otel servis midibüsü, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek karşı şeride geçti. Midibüsten kopan parçalar karşı şeritte seyir halindeki araca çarptı. Kazada sürücü U.E. ile 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler yaralıları midibüsten çıkartarak ambulanslarla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan sürücü U.E. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası devrilen midibüs, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. 

DHA

Etiketler antalya servis midibüsü trafik kazası
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