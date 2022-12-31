Ahmet Ağaoğlu: Başarı için mücadele edeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yılbaşı sebebiyle kulübün resmi sitesinden bir mesaj yayınladı.

Süper Lig'de 16 hafta sonunda topladığı 26 puanla 6. sırada lider Galatasaray'ın 7 puan arkasında yer alan Trabzonspor'da kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulunarak, 2023 yılına dair mesajlar verdi.

Ağaoğlu, 2023 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Başkan, içerisinde büyük başarılar, mutluluklar, çabalar ve emeklerin olduğu dopdolu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

"Yeni yılın, Trabzonspor camiasına, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum"

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları: “2018 yılında görevi devraldıktan sonra bir Süper Lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kazanarak toplamda dört kupa kaldırma başarısını gösterdik. Geride bıraktığımız dönemde birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp şampiyonluğa ulaşırken aynı zamanda da ezeli rakiplerimize çok ciddi üstünlük kurduk. Üstelik kazandığımız şampiyonluk sonrası yaptığımız kutlamalar da ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayılmıştır. İyi, doğru ve güzel insanları bünyesinde barındıran bir kulüp olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde yeni yılda da Fair Play ruhunu her şeyin üstünde tutup tüm branşlarda başarı için mücadele edeceğiz. Yeni yılın, Trabzonspor camiasına, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.”