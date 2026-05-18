AJet'ten 19 Mayıs'a özel yüzde 30 indirim müjdesi

AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.

AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 12-27 yaş arasındaki genç yolculara özel olarak tüm yurt içi seferlerde geçerli yüzde 30 indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya sadece uçak biletlerini değil, aynı zamanda yolcuların ücretli koltuk seçimlerini de yüzde 30 indirimli olarak sunuyor.

İndirimden faydalanmak isteyen yolcuların biletlerini 18 Mayıs 2026 saat 11.00 ile 19 Mayıs 2026 saat 23.59 arasında satın alması şart koşuldu.

Yüzde 30 indirimli biletler, 01 Eylül-10 Kasım 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. AJet'in indirimli bilet kampanyasında koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli olacak.

Biletler yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.

Haber3.com Haber Merkezi