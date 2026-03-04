  1. Anasayfa
Ankara'dan Tahran'a sert tepki: İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı!

İran'dan ateşlenen füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirilmesinin ardından İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Habibullah’a yaşanan hadiseyle ilgili tepki ve endişeler iletildi.

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçen bir balistik füze, Türk hava sahasına yöneldiği anda Doğu Akdeniz’deki NATO savunma sistemleri tarafından vuruldu. Havada imha edilen mühimmat parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran'dan ateşlenerek Türkiye hava sahasına giren bir füzenin Hatay'da düşürülmesi üzerine İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Habibullah’a yaşanan hadiseyle ilgili ‘tepki ve endişeler’ iletildi. 

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti. Fidan ayrıca, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti. 

