Antalya beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha
AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.47 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 21.52 kilometre olarak ölçüldü.
13 Nisan Pazartesi günü Antalya'nın Demre ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Paniğe neden olan sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
