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Dolandırıcıların yeni tuzağı Ekrem İmamoğlu oldu!

Dolandırıcıların yeni tuzağı Ekrem İmamoğlu oldu!
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Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile üretilmiş 'deepfake' görüntülerini kullanarak aylık 300 bin TL kazanç vadeden dolandırıcılar, sosyal medyada sahte yatırım reklamlarıyla vurgun peşinde.

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi, kötü niyetli kişilerin elinde yeni nesil dolandırıcılık silahlarına dönüşüyor.

Son günlerde sosyal medya platformlarında Ekrem İmamoğlu’nun yüzü ve sesinin 'deepfake' teknolojisiyle birebir kopyalandığı sahte yatırım reklamları dolaşıma sokuldu.

 Ayda 300 Bin TL Yalanı

19 Mart 2025’te gözaltına alınan ve 23 Mart’ta İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyundaki güncel gündemini fırsat bilen dolandırıcılar, hazırladıkları sahte içerikleri "sponsorlu reklam" olarak geniş kitlelere ulaştırdı.

Yapay zeka ile gerçeğinden ayırt edilmesi zor hale getirilen bu videolarda, İmamoğlu ağzından şu asılsız vaatler sıralandı:

"Türkiye’nin ekonomisi gittikçe bozuldu. İktidara gelene kadar yurttaşlarımız internetten para kazanmanın yollarını bulmalı."

"Günlük kazanç sağlayarak ayda 300 bin lira kazanabilirsiniz. Bu sizi rahatlatır."

İBB Daha Önce Uyarmıştı

Özellikle siyasetçilerin ve tanınmış kişilerin ses ile görüntülerinin taklit edilmesi (deepfake), kurbanlarda sahte bir "güven" duygusu yaratmayı amaçlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce de İmamoğlu’nun adı ve görüntüsü kullanılarak hazırlanan benzer sahte yatırım reklamlarına karşı kamuoyunu sert bir dille uyarmıştı. İBB yetkilileri, Ekrem İmamoğlu’nun herhangi bir yatırım platformunu desteklemediğini veya yatırım tavsiyesi vermediğini vurgulayarak, vatandaşların yalnızca resmi kurumsal hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini belirtiyor.

Sosyal Medyada Reklam Denetimi Tartışması Büyüyor

Gelen yoğun şikayetler üzerine söz konusu dolandırıcı hesaplar kapatıldı ve sahte videolar yayından kaldırıldı. Ancak bu içeriklerin sponsorlu reklam onayından nasıl geçtiği, kaç bin kişiye ulaştığı ve ne kadar süre yayında kaldığı belirsizliğini koruyor. Bu güvenlik zafiyeti, küresel sosyal medya platformlarının yapay zeka ile üretilmiş içeriklere ve sahte reklamlara karşı uyguladığı denetim mekanizmalarının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Etiketler ekrem imamoğlu Deepfake deepfake dolandırıcılığı dolandırıcılık ibb sahte yatırım reklamları yatırım reklamları asayiş yapay zeka yapay zeka dolandırıcılığı sosyal medya Reklam internetten para kazanma
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