Dolar, Euro ve altın vites yükseltti; TL eriyor

Yerel seçimler öncesinde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerdeki yükseliş bugün de devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Küresel piyasalarda, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalardaki bu seyir devam ederken Dolar, Euro ve altın fiyatları Türk Lirası karşısında her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı.

Dolar/TL 32 TL seviyesini de aşarken TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 1,8 ile ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı.

Ocak ayında yüzde 2,7, şubatta yüzde 2,9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 8 seviyesinde.

İşte 14 Mart Perçembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,11 TL'den başlayan Dolar 32,12 TL'den,

35,29 TL'den başlayan Euro 35,06 TL'den,

41,23 TL'den başlayan Sterlin 41,03 TL'den,

21,81 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,76 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,09 TL'den, Euro 35,16 TL'den, Sterlin 41,14 TL'den, Japon Yeni ise 21,74 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 169 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 161 Dolar'dan,

2 bin 241 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 232 TL'den,

3.951 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 948 TL'den,

16 bin 254 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 243 TL'den,

25,77 TL'den başlayan Gümüş ise 25,77 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 168 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 237 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 951 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 254 TL'den, Gümüş ise 25,23 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise yükseliş devam ediyor.

Güne Bitcoin 73 bin 148 Dolar'dan başlayan Bitcoin 71 bin 515 Dolar'dan,

3 bin 970 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 881 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,76 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,00 Dolar'dan işlem görüyor.