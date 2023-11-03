İşte Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi

Kasım ayına da rekorla başlayan piyasalar TÜİK tarafından bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında hareketlendi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Haftanın son işlem gününde piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen olan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

TÜİK Ekim ayı enflasyon verileri

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %39,39, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar kuru yeni zirve olan 28,37 TL seviyesini gördü.

ENAG Ekim 2023 enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Ekim 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu.

Enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı ve ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyordu.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini

Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısı düzenledi. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni