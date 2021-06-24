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Meclis'in çalışma süresi uzatıldı

Meclis'in çalışma süresi uzatıldı

1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler tbmm meclis çalışma süresi tatil
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