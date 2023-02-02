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AK Parti'den konsoloslukların kapatılmasına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

AK Parti'den konsoloslukların kapatılmasına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların geçici olarak kapatılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde; 

Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.

Etiketler ak parti konsolosluk çağrı
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