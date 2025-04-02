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AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken boykot yorumu

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken boykot yorumu
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AK Partili Şamil Tayyar, boykot çağrılarıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. ''Boykot patladı'' diyen Tayyar, boykot çağrısının Cumhur İttifakı yaradığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar boykota dönüştü. Bugün gerçekleştirilen tüketim boykotu büyük ses getirdi. 

İktidar cephesinden boykota sert tepki gelirken, AK Partili Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. ''Boykot patladı'' diyen Tayyar, CHP'nin başlattığı boykotun Cumhur İttifakı'na yaradığını savundu.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Boykot patladı. Sabahın erken saatlerinde çektikleri fotoğrafla boykot güzellemesi yapanlar, ilerleyen saatlerde dumura uğradılar. Ağırlıklı ekonomik şartlardan kaynaklanan görece toplumsal avantajı, tehdit, şantaj, boykot gibi marjinal heveslere heba ettiler.

Farklı sebeplerle iktidar bileşenlerine karşı milliyetçi/muhafazakar/liberal sağ tabandaki kırgınları, küskünleri iktidar lehine konsolide ettiler. Biraz gerginlik oldu, biraz maliyetli oldu ama iktidarın başaramadığını CHP başardı aslında. Cumhur ittifakı tabanındaki çatlaklar dolmaya, birleşmeler hızlanmaya başladı. Bence, CHP, AK Parti ve MHP’den bir teşekkürü hak ediyor."

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Etiketler ak parti şamil tayyar cumhur ittifakı boykot
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