Gençlerin en beğendiği muhalif milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı
ORC Araştırma’nın 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği son anket, Türk siyasetindeki "Z Kuşağı" ve "Genç Seçmen" nabzını gözler önüne serdi. 17-26 yaş aralığındaki gençlerin radarındaki milletvekilleri listesinde, özellikle sosyal medyayı aktif kullanan ve sert muhalefetiyle bilinen isimlerin yükselişi dikkat çekiyor.
ORC Araştırma, 2026’nın en kapsamlı "Gençlik ve Siyaset" anketini yayımladı. 15-19 Şubat tarihleri arasında 1600 gençle yapılan çalışmada, muhalefetin en sevilen isimleri sıralandı. Demokrat Parti’li Cemal Enginyurt %18,4 ile listenin başına yerleşirken, Veli Ağbaba ve Mahmut Tanal onu takip etti.
Siyasette "Gençlik" Rüzgarı: ORC Araştırma Beğeni Listesini Açıkladı!
2026 seçimleri öncesi genç seçmenlerin hangi siyasi figürlere ilgi duyduğu, ORC Araştırma’nın 15-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmayla netleşti. 17-26 yaş grubundaki 1600 katılımcı ile yapılan ankette, muhalefet sıralarından 10 isim öne çıktı.
Zirve Cemal Enginyurt'un: "En Beğenilen" O Oldu
Listenin ilk sırasında, son yıllarda hem kürsü performansı hem de sosyal medya çıkışlarıyla adından söz ettiren Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yer aldı. Enginyurt, %18,4’lük oranla rakiplerini geride bıraktı.
CHP'li İsimler Dominasyonu: Ağbaba ve Tanal Takipte
Listenin üst sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ağırlığı hissediliyor. %17,9 ile Veli Ağbaba ikinci, sahadaki aktifliğiyle bilinen Mahmut Tanal ise %17,1 ile üçüncü sırada yer alarak gençlerin güvenini kazandı.
DEM Parti'den Tek İsim: Gergerlioğlu
Anketin dikkat çeken detaylarından biri de DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu. %12,3 beğeni oranıyla 9. sırada yer alan Gergerlioğlu, listede partisinden temsil edilen tek vekil olarak kayıtlara geçti.
|Sıra
|Milletvekili
|Parti
|Beğeni Oranı (%)
|1
|Cemal Enginyurt
|Demokrat Parti
|18,4
|2
|Veli Ağbaba
|CHP
|17,9
|3
|Mahmut Tanal
|CHP
|17,1
|4
|Ali Mahir Başarır
|CHP
|16,3
|5
|Mustafa Sarıgül
|CHP
|16,0
|6
|Turhan Çömez
|İYİ Parti
|15,5
|7
|Sera Kadıgil
|TİP
|14,3
|8
|Deniz Yavuzyılmaz
|CHP
|13,6
|9
|Ö. Faruk Gergerlioğlu
|DEM Parti
|12,3
|10
|Umut Akdoğan
|CHP
|12,5
