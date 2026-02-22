Gençlerin en beğendiği muhalif milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı

ORC Araştırma’nın 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği son anket, Türk siyasetindeki "Z Kuşağı" ve "Genç Seçmen" nabzını gözler önüne serdi. 17-26 yaş aralığındaki gençlerin radarındaki milletvekilleri listesinde, özellikle sosyal medyayı aktif kullanan ve sert muhalefetiyle bilinen isimlerin yükselişi dikkat çekiyor.

ORC Araştırma, 2026’nın en kapsamlı "Gençlik ve Siyaset" anketini yayımladı. 15-19 Şubat tarihleri arasında 1600 gençle yapılan çalışmada, muhalefetin en sevilen isimleri sıralandı. Demokrat Parti’li Cemal Enginyurt %18,4 ile listenin başına yerleşirken, Veli Ağbaba ve Mahmut Tanal onu takip etti.

Siyasette "Gençlik" Rüzgarı: ORC Araştırma Beğeni Listesini Açıkladı!

2026 seçimleri öncesi genç seçmenlerin hangi siyasi figürlere ilgi duyduğu, ORC Araştırma’nın 15-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmayla netleşti. 17-26 yaş grubundaki 1600 katılımcı ile yapılan ankette, muhalefet sıralarından 10 isim öne çıktı.

Zirve Cemal Enginyurt'un: "En Beğenilen" O Oldu

Listenin ilk sırasında, son yıllarda hem kürsü performansı hem de sosyal medya çıkışlarıyla adından söz ettiren Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yer aldı. Enginyurt, %18,4’lük oranla rakiplerini geride bıraktı.

CHP'li İsimler Dominasyonu: Ağbaba ve Tanal Takipte

Listenin üst sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ağırlığı hissediliyor. %17,9 ile Veli Ağbaba ikinci, sahadaki aktifliğiyle bilinen Mahmut Tanal ise %17,1 ile üçüncü sırada yer alarak gençlerin güvenini kazandı.

DEM Parti'den Tek İsim: Gergerlioğlu

Anketin dikkat çeken detaylarından biri de DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu. %12,3 beğeni oranıyla 9. sırada yer alan Gergerlioğlu, listede partisinden temsil edilen tek vekil olarak kayıtlara geçti.