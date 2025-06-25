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Kılıçdaroğlu'yla ilgili olay olacak bir iddia daha

Kılıçdaroğlu'yla ilgili olay olacak bir iddia daha
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CHP'de 30 Haziran'da görülecek olan kurultay davası için geri sayım sürerken, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li il başkanına "Ne var yani benim gelmemin size ne zararı var?" dediği iddia edildi.

CHP kurultayı davasının görüleceği 30 Haziran öncesinde özellikle CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki peş peşe ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.

Kılıçardaroğlu'nun "mutlak butlan" kararı ile ilgili tartışmalar devam ederken gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun çevresinde "Partiyi kayyuma mı bırakayım?" şeklinde bir çıkış yaptığını aktarmıştı.

İsmail Saymaz bu sefer de Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden CHP'li il başkanlarına "Ne var yani benim gelmemin size ne zararı var?" dediğini öne sürdü. 

İşte İsmail Saymaz'ın aktardıkarı:

"İl başkanlarının genel merkeze destek açıklamasından sonra Ümit Erkol, randevu alarak 21 Haziran'da Kılıçdaroğlu'na gidiyor. 'Özel ile yan yana gelip karar alın, biz ne olursa olsun ona uyalım ama kararı beraber alın, biz de bu krizi atlatalım' diyor. Kılıçdaroğlu cevap vermiyor, sessizlikle izliyor ve şöyle söylüyor: Ne var yani benim gelmemin size ne zararı var? Ben zaten partinin genel başkanıyım, ne zararım olacak ki, diye tepki veriyor. Bu görüşme sırasında hatta duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için yapılan mitingleri doğru bulmadığını söylüyor."

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Etiketler ismail saymaz CHP kurultay kayyum kemal kılıçdaroğlu
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