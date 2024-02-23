Nasuh Mahruki resmen aday oldu

AKUT derneğinin kurucusu Nasuh Mahruki, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden bağımsız belediye başkan adayı oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıklayan AKUT derneği kurucusu Nasuh Mahruki'nin, adaylığı resmiyet kazandı.

Çok düşünüp taşınıp bu kararı aldığını söyleyen Mahruki, "Aylarca enine boyuna düşündüm tamamen konfor alanımdan çıkıp başka bir dünyaya girdim" dedi.

"Denenmesi ve başarılması zorunlu olan bir sürecin içindeyiz'' diyen Mahruki, "Bu süreci doğru kullanırsak kesinlikle kazanırız ve fark yaratırız. Türkiye'nin demokrasisini siyasetini gerçekten çok doğru bir raya oturtmak için adım atmış oluruz" diye konuştu.

Mahruki'ye eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan da desteğini açıkladı.

AA