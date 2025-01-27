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Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a neden kar yağmadığını açıkladı!

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a neden kar yağmadığını açıkladı!
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Kış gelip geçti ancak İstanbulluların dört gözle beklediği kar bu sene de gelmedi... Peki İstanbul'da kar yağışı neden görülmüyor ? Kış bitmeden İstanbul'a kar yağacak mı ? İşte herkesin aklındaki bu soruların yanıtını Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen verdi.

Türkiye’nin birçok bölgesi bu kış da karla kaplanırken, İstanbul’da kar yağışı hala bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışını engelleyen temel faktörleri sıraladı. Şen, “İstanbul'da yeşil alanların azalması, gökdelenlerin artması ve ısı adası etkisi kar yağışını geciktiriyor ve engelliyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şehirleşmenin İstanbul’un kar yağışını önemli ölçüde etkilediğini belirtti:

“Isı adası etkisi dediğimiz şey, çevresine göre yeşil alanların azaldığı, binaların yoğun olduğu bir şehir yapısını ifade eder. Bu yapılar ısı biriktirerek kış aylarında karın yere düşmeden erimesine neden oluyor.”

Şehirlerde kırsal bölgelere göre daha az kar yağışı görüldüğünü belirten Şen, İstanbul’un, geçmişteki unutulmaz kar yağışlarına rağmen, artık kar tutmayan bir şehir haline geldiğini söyledi.

İstanbul’daki gökdelenlerin de kar yağışını engellediğine dikkat çeken Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Gökdelenler, İstanbul’un havasını temizleyecek olan poyraz rüzgarını kesiyor. Bu durum, yoğunlaşan rüzgarın şehirdeki havayı temizleme ve sıcaklığı dengeleme etkisini azaltıyor.”

 

 

 

 

 

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