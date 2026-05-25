Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 2 ilimiz için korkutan deprem uyarısı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yer altındaki sismik enerjinin yayılmaya devam ettiğini belirterek Malatya ve Adana için 10 yıllık yeni bir riske dikkat çekti.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Türkiye, son dönemde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde peş peşe yaşanan sarsıntılarla tedirginlik yaşarken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü çevresindeki illere yönelik kritik bilimsel uyarılar geldi.

Bektaş, bölgedeki fay sistemlerinin canlı bir organizma gibi sürekli yer değiştirdiğini vurgulayarak, özellikle Malatya ve Adana baseni için önümüzdeki 10 yıllık sürecin yüksek dinamik riskler barındırdığını açıkladı.

"Sismik Enerji Yerin Derinliklerinde Yayılmaya Devam Ediyor"

Son günlerde merkez üssü Malatya ve Adana olan depremlerin, 6 Şubat 2023 felaketlerinin doğrudan birer sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Bektaş, yüzeydeki asıl yıkımın saniyeler sürmesine rağmen yeraltındaki hareketliliğin bitmediğine dikkat çekti. Sismik enerjinin yerin derinliklerindeki akışkan (viskoelastik) ortamda yayılmayı sürdürdüğünü ifade eden uzman isim, bu derin ve görünmez sürecin en az 10 yıl boyunca bölgedeki sismik faaliyetleri yönetecek "asıl orkestra şefi" olacağının altını çizdi.

Fay Hatlarında Günlük Stres Dengesi

Bölgedeki yer altı sisteminin son derece dinamik olduğunu ve sismik stres dengesinin her geçen gün yeniden kurulduğunu hatırlatan Bektaş, yaşanan son artçı sarsıntıların bu hareketli doğanın bir yansıması olduğunu belirtti. Fay hatlarının sürekli bir etkileşim ve yer değiştirme halinde olması, çevredeki fayları da tetikleme potansiyeli taşıyor.

Afet Yönetiminde GPS ve InSAR Verileri Vurgusu

Uyarılarının sadece bir öngörüden ibaret olmadığını, bilimsel GPS ve InSAR (İnterferometrik Sentetik Açıklıklı Radar) verilerine dayandığını ifade eden Prof. Dr. Bektaş, yetkililere de çağrıda bulundu. Önümüzdeki 10 yıllık kritik periyotta Adana ve Malatya çevresindeki yapıların zamana bağlı olarak tetiklenebileceğini belirten Bektaş, Türkiye'nin afet ve risk yönetimi planlarının bu dinamik "orkestra şefine" (yeraltı sismik hareketliliğine) göre acilen güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

