Siber suçlulara 28 İlde dev darbe! Futbol kulübü ve lüks araçlar dahil 210 milyonluk operasyon

İçişleri Bakanlığı, dijital dünyanın karanlık yüzüne yönelik dev bir operasyona imza attı. 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber operasyonlarda, aralarında bir futbol kulübü ve lüks araçların da bulunduğu 210 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan siber suçlarla mücadelede rekor operasyon! 28 ilde son 5 günde düzenlenen baskınlarda 324 şüpheli yakalandı, 181'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yatırım dolandırıcılığından bungalov kiralamaya, çocuk müstehcenliğinden yasa dışı bahise kadar birçok suç tespit edilirken; operasyonun bilançosu dudak uçuklattı: 1 futbol kulübü, 11 araç ve milyonluk arsalar dahil 210 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, sanal dünyayı vatandaşlar için kabusa çeviren dolandırıcılık şebekelerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yürüttü. Son 5 gün içerisinde 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, nitelikli dolandırıcılıktan yasa dışı bahise kadar geniş bir suç yelpazesi mercek altına alındı.

Operasyonun Bilançosu: 210 Milyon TL'lik El Koyma

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların sadece şüphelileri yakalamakla kalmadığı, aynı zamanda suçtan elde edilen devasa bir servetin de kamuya kazandırıldığı belirtildi.

El konulan yaklaşık 210 milyon TL değerindeki varlıklar arasında şunlar yer alıyor:

1 Adet Futbol Kulübü ve 3 Şirket

11 Lüks Araç ve 3 Motosiklet

7 Daire, 6 Arsa ve 1 İş Yeri

Tuzak Yöntemleri: Bungalovdan Sahte Krediye

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre şüpheliler; sosyal medya ve "oltalama" (phishing) siteleri üzerinden vatandaşları şu yöntemlerle kandırdı:

Düşük faizli kredi ve sahte yatırım vaatleri,

Tatil hayali kuranları hedef alan sahte bungalov kiralama ilanları,

Ürün satış dolandırıcılığı ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim.

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden, POS tefeciliği yapan ve çevrim içi çocuk müstehcenliği barındıran şahıslar da operasyon kapsamında adalete teslim edildi.

Bakanlıktan "Kararlılık" Mesajı

Yakalanan 324 şüpheliden 181'inin tutuklandığı, 87'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiği açıklandı. Bakanlık, "Siber suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" vurgusu yaparak operasyonda emeği geçen ekipleri tebrik etti.

Oltalama (Phishing) ve Sahte İlanları Tanıma Kılavuzu

1. "Bungalov ve Tatil" Dolandırıcılığına Karşı 3 Altın Kural

Dolandırıcılar genellikle Instagram veya Facebook üzerinden sponsorlu reklamlar vererek lüks villaları piyasa değerinin çok altında gösterirler.

TÜRSAB Doğrulaması: Kiralama yapacağınız sitenin sağ veya sol alt köşesinde bulunan TÜRSAB Karekodunu mutlaka okutun ve resmi site adresiyle eşleştiğinden emin olun.

Ödeme Alıcısı Şahıs Olmamalı: Kurumsal bir acente, ödemeyi bir şahsın (IBAN) hesabına değil, şirket (Limited veya Anonim Şirket) hesabına ister. "Kapora" adı altında kişisel hesaplara para göndermeyin.

Konum Kontrolü: İlan edilen konumun Google Haritalar'daki sokak görünümünü kontrol edin. Genellikle sahte ilanlarda konum ile görseller birbirini tutmaz.

2. Sahte Yatırım ve Kredi Vaatleri

"Düşük faizli kredi" veya "Yüksek kazançlı yatırım" mesajları siber suçluların en büyük oltasıdır.

Kurumsal İletişim: Hiçbir banka veya kamu kurumu, size WhatsApp üzerinden kredi teklifi sunmaz ya da şifrenizi istemez.

URL Adresine Dikkat: Size gönderilen linklerdeki harf oyunlarına dikkat edin. Örneğin; www.banka.com yerine www.ban-ka.com.tr gibi sahte adresler (oltalama) kullanılır.

3. Mobil Bankacılık Güvenliği

Operasyonda yakalanan şahısların çoğunun mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi.

İki Faktörlü Doğrulama (2FA): Sadece şifre yetmez! Tüm sosyal medya ve bankacılık uygulamalarınızda SMS veya uygulama onaylı (Authenticator) iki kademeli doğrulamayı aktif edin.

Uygulama İzinleri: Telefonunuza indirdiğiniz "ücretsiz oyun" veya "fener/hesap makinesi" gibi basit uygulamaların rehberinize veya mesajlarınıza erişim istemesi büyük bir risk işaretidir.

Bir Tuzakla Karşılaştığınızda Ne Yapmalısınız?

Ekran Görüntüsü Alın: İlanı, yazışmaları ve IBAN bilgilerini silmeden ekran görüntüsü kaydedin.

Ödemeyi Durdurun: Eğer yeni transfer yaptıysanız, bankanızı arayarak "Hatalı İşlem" veya "Dolandırıcılık Şüphesi" ile bloke koydurmaya çalışın.

İhbar Edin: En yakın emniyet birimine veya savcılığa başvurun.

SİBERAY üzerinden siber suç ihbarında bulunun

Şüpheli internet sitelerini USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) üzerinden bildirin.

Unutmayın: "Bedava Peynir Sadece Fare Kapanında Olur!"

Piyasa değerinin çok altında sunulan her ürün, hizmet veya yatırım fırsatı potansiyel bir dolandırıcılık girişimidir.

DHA / İHA