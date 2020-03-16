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  3. 16 Mart 2020 11:51

TÜBİTAK, o dergileri ücretsiz erişime açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını bildirdi.

TÜBİTAK, o dergileri ücretsiz erişime açtı
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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık." ifadesini kullandı.

ÜCRETSİZ ERİŞİME AÇILDI

TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor.

Söz konusu yayınlara, "services.tubitak.gov.tr/edergi" adresi üzerinden erişilebiliyor.

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