TÜBİTAK, o dergileri ücretsiz erişime açtı

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık." ifadesini kullandı.

ÜCRETSİZ ERİŞİME AÇILDI

TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor.

Söz konusu yayınlara, "services.tubitak.gov.tr/edergi" adresi üzerinden erişilebiliyor.