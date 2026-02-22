Yine sahte bungalov vurgunu: Doğum günü kutlayacaklardı, 28 bin TL dolandırıldılar...

Antalya’da genç bir kadının arkadaşına yapmak istediği doğum günü sürprizi, siber dolandırıcıların profesyonelce kurguladığı bir tuzağa dönüştü. "Sigorta bedeli" oyunuyla 28 bin 800 TL dolandırılan mağdur, yargıya başvururken; olay, bungalov dolandırıcılığındaki akılalmaz yöntemleri de gözler önüne serdi.

Antalya’da yaşayan genç bir kadın, arkadaşının doğum gününü kutlamak için planladığı hafta sonu tatilinde nitelikli dolandırıcılık şebekesinin hedefi oldu. Sosyal medya üzerinden ulaştığı sahte bir hesap üzerinden rezervasyon yapan mağdur, dakikalar içinde 28 bin 800 TL’sini dolandırıcılara kaptırdı.

Profesyonel Görünümlü Tuzak: WhatsApp Üzerinden İkna

Dolandırıcılar, Türkiye'nin başka bir ilindeki gerçek bir tesise ait görselleri kopyalayarak Antalya'da varmış gibi sahte bir sayfa açtı.

Mağdurla WhatsApp üzerinden iletişime geçen şüpheliler; oda numarası, konaklama detayları ve profesyonel broşürlerle güven kazandı. Önce 12 bin TL konaklama ücreti alan şahıslar, ardından "iade edileceği" sözüyle 16 bin 800 TL "özel sigorta bedeli" talep etti.

"IBAN Yabancı Uyruklu Birine Ait"

Mağdurun avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt, sistemin ne kadar karmaşık olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Sistem o kadar inandırıcı ki müvekkilim açıklama kısmına oda numarasını bile yazarak parayı gönderiyor. Ancak yaptığımız incelemede; telefon numarasının başka, IBAN’ın başka kişiye ait olduğunu gördük. Sigorta bedeli olarak gönderilen para, dakikalar içinde yabancı uyruklu bir şahsın hesabına aktarılmış ve bu kartların çoğu kopyalanmış veya çalıntı kartlar."

Tesis Sahibi Bile Mağdur

Soruşturma sürecinde ortaya çıkan en çarpıcı detay ise görsellerin ait olduğu gerçek tesis sahibinin olaydan habersiz olmasıydı. Avukat Kurt, "Gerçek tesis sahibiyle görüştüm, kendi sayfalarının kopyalandığını ve Antalya’da böyle bir şubeleri olmadığını doğruladı. Verilen adreste aslında hiçbir tesis bulunmuyor" dedi.

Vatandaşlara "Altın" Uyarılar

Avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, tatil planı yapan vatandaşları uyardı:

TÜRSAB Onayı: Sadece logoya bakmayın, TÜRSAB'ın resmi sitesinden acenteyi sorgulayın.

Sadece Instagram'a Güvenmeyin: Yalnızca sosyal medya üzerinden iletişim kuran yerlerden kaçının.

IBAN İsmine Dikkat: Ödeme yapılan IBAN ile muhatap olunan kurum isminin uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.

İHA