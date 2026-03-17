  1. Anasayfa
  2. Magazin
Burcu Güneş'in Demet Akalın'a çıkışı pop dünyasını karıştırdı, Hande Ünsal'dan yanıt geldi

Güncelleme:

Burcu Güneş'in Demet Akalın için sarf ettiği "Rakibim olamaz" sözleri ve ardından genç popçuları hedef alması, Hande Ünsal'ı küplere bindirdi. Ünsal, "Muhteşem Yüzyıl" replikleriyle hazırladığı video ile Güneş'e yanıt verirken; İrem Derici ve Ece Seçkin'e yönelik sözler nedeniyle sessizliğini bozduğunu açıkladı.

Pop müziğin başarılı isimlerinden Hande Ünsal, Burcu Güneş’in son dönemde meslektaşlarına yönelik sergilediği sert tutumu sert bir dille eleştirdi.

Güneş’in, popun kraliçesi olarak görülen Demet Akalın için "Ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görmüyorum" demesiyle başlayan kriz, Ünsal'ın devreye girmesiyle alevlendi.

"İrem ve Ece Olmasa Konuşmazdım"

Hande Ünsal, tartışmanın fitilini ateşleyen asıl nedenin kadın dayanışmasının zedelenmesi olduğunu belirtti. İrem Derici ve Ece Seçkin gibi isimlerin de hedef alınmasına sessiz kalamadığını vurgulayan Ünsal, "Aslında gereksiz yere gündem yaptık ama yapılan çıkışlar karşılığını bulmalıydı" dedi.

Polemiğin merkezindeki isim olan Demet Akalın’ın sessiz kalmasını "çok zarif bir hareket" olarak niteleyen Ünsal, bu süreçte Akalın ile mesajlaştıklarını ve ona destek verdiğini de gizlemedi.

"Tanışmak İstedi" İddiasına Esprili Yalanlama

Burcu Güneş’in "Hande benimle tanışmak istemişti" iddiasına ise Ünsal’dan "etkileşim" temelli bir yanıt geldi.

Kendi şarkılarının ulaştığı dinlenme ve popülerlik rakamlarına gönderme yapan Ünsal, esprili bir dille bu iddiayı reddederek şu anki müzik piyasasının gerçeklerine dikkat çekti.

"En İyi Ses" tartışmasına yanıt

Burcu Güneş’in kendisini Türkiye’nin en iyi sesi ilan etmesine dair ise Ünsal’dan "bekle ve gör" tadında bir yorum geldi:

"Herkes her şeyi söyleyebilir ama biz işimize, üretimimize odaklanıyoruz. Bence daha fazla konuşup konuyu uzatmasına gerek yok, gereken cevaplar verildi."

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe etkilenecek
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Altın fiyatlarındaki düşüş büyük yükselişin habercisi mi?
Etiketler hande ünsal burcu güneş polemik demet akalın İREM DERİCİ ece seçkin tartışma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
