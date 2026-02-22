Hadise’nin ''Ramazan mesajı''na Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki: ''Türkiye kriz bölgesi değildir!''

Ünlü şarkıcı Hadise’nin UNICEF iş birliğiyle hazırladığı Ramazan bağış videosu, kullanılan bir ifade nedeniyle Ankara’da sert bir karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise’nin Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı kategoride zikretmesini "ülke itibarını zedeleyen bir tutum" olarak nitelendirdi.

Şarkıcı Hadise’nin UNICEF için çektiği Ramazan yardım videosu siyasetin gündemine oturdu. Videoda "Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya çocuklar umuda ihtiyaç duyuyor" ifadesini kullanan Hadise'ye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert eleştiri geldi.

Saral, Türkiye'nin yardım alan değil yardım götüren bir ülke olduğunu belirterek Hadise’yi "basiretsizlikle" suçladı.

Ünlü sanatçı Hadise, UNICEF ile birlikte çocuklara yönelik Ramazan bağışlarını teşvik etmek amacıyla bir video yayımladı. Ancak videoda kurulan bir cümle, Türkiye’nin uluslararası yardım hiyerarşisindeki konumu üzerinden büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Hadise, hazırlanan videoda şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan paylaşma ve dayanışma ayı. UNICEF en zor durumdaki çocukların her zaman yanında. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor. Ramazan bağışlarınızı UNICEF'e yapabilirsiniz.”

Oktay Saral’dan Jet Yanıt: "Gerçeklikten Kopuk"

Hadise'nin bu söylemine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki gecikmedi. Saral, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Gazze ve Sudan gibi savaş ve açlık bölgeleriyle aynı cümlede geçmesine sert karşı çıktı.

Saral açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."

Tartışma kısa sürede sosyal medyada da ikiye bölündü. Bir kesim Hadise’nin UNICEF’in küresel yardım ağını temsil etmek için bu dili kullandığını savunurken, diğer kesim Saral’ın "Türkiye yardım alan değil, veren ülkedir" vurgusuna destek verdi.