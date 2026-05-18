Kurban Bayramı tatilinde ünlülerin adresleri belli oldu, fiyatlar 500 bin TL'yi aştı!

23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, sahil şeridindeki otellerde büyük bir hareketlilik bekleniyor. Antalya, KKTC ve Ege sahillerindeki lüks oteller; Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Gülşen ve Ajda Pekkan gibi dev isimleri ağırlamaya hazırlanırken, ünlülerin sahne alacağı tesislerde 4 günlük konaklama bedeli oda kalitesine göre 500 bin TL'yi aşıyor.

Hükümetin erken açıklamasıyla 9 güne uzatılan ve 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek olan Kurban Bayramı tatili, yaz sezonunun başlangıcıyla birleşince turizm sektöründe büyük bir beklenti yarattı.

Ülke genelinde akraba ziyaretleriyle birlikte 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkması beklenirken, Bodrum, Fethiye, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Antalya ve KKTC gibi kıyı destinasyonlarındaki otellere 2,5 milyon civarında tatilcinin akın edeceği öngörülüyor.

Antalya'da Şampiyonlar Ligi Gibi Konser Takvimi Tatilcilerin en çok tercih ettiği 4 günlük otel programlarında, ünlü sanatçıların sahne alacağı tesisler kapalı gişe ilerliyor. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki otellerde 27-29 Mayıs tarihlerinde Mahsun Kırmızıgül, Merve Özbey, Emre Altuğ, Kafadar ve Alya gibi isimler sahne alacak.

Kemer ilçesine bağlı Beldibi'ndeki lüks otellerde ise Cenk Eren, Özcan Deniz ve Ebru Gündeş konserleri dikkat çekiyor.

Kemer bölgesindeki diğer tesislerde bayram boyunca Bengü, Hakan Altun, Buray, Gökhan Tepe, Ziynet Sali, Ajda Pekkan, İskender Paydaş, Berna Öztürk ve Sakiler gibi yıldız isimler tatilcilere müzik ziyafeti sunacak.

KKTC'de Kesintisiz Müzik Şöleni

Ünlü sanatçıların bayram klasiği haline gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) otelleri, bu yıl da en yoğun konser programlarına ev sahipliği yapıyor. 23 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs'a kadar sürecek etkinliklerde; Bafra bölgesinde Emre Altuğ, Aleyna Tilki ve Aşkın Nur Yengi sahne alırken, İskele bölgesinde Funda Arar, Selami Şahin ve Yalın rüzgarı esecek. Girne'deki lüks tesislerde ise Ziynet Sali, Alişan, Seda Sayan, Serkan Kaya, Yıldız Tilbe, Derya Uluğ, Gülşen, Deha Bilimler ve Zeynep Bastık konser verecek.

Ege Sahilleri de Boş Durmuyor

Ege bölgesini tercih eden tatilciler için de alternatifler oldukça geniş. Bodrum'da Edis ve Behzat Gerçeker-Enbe Orkestrası öne çıkarken; Fethiye'de Anadolu Ateşi ve Su Soley, Çeşme'de Season Band ve Emel Şenel Band, Didim'de ise Sinan Erkoç ve Legend Band sahne alacak. Sapanca'da tatil yapacaklar için ise 29 Mayıs'ta Rober Hatemo sahnede olacak.

Yarım Milyonluk Tatil Faturası: Fiyatlar Ne Durumda?

Ünlülerin konser vereceği otellerdeki konaklama fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Antalya'daki sanatçılı otellerde 2 kişi için en uygun oda fiyatı 4 gece konaklama bazında 122 bin TL'den başlıyor ve tesisine göre 208 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ancak oda kalitesi (suit vb.) yükseldikçe bu rakam 500 bin TL'yi aşıyor; özel villalar tercih edildiğinde ise fiyatlar çok daha astronomik seviyelere ulaşıyor.

KKTC'deki otellerde ise 2 kişilik 4 gecelik en uygun konaklama faturası 97 bin TL ile 200 bin TL arasında değişirken, üst segment odalarda rakamlar yine 500 bin TL sınırına dayanıyor.

DHA