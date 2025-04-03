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Sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan tepki çeken hareket

Sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan tepki çeken hareket
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Boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın sessizliğini koruması tepki çekti. Ünlü isim gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabında yorumları kapattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar boykota dönüştü. 2 Nisan'da ülke genelinde ekonomik boykot gerçekleştirildi. 

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat da sosyal medya hesabından boykot için çağrıda bulundu. Pusat çağrısı sonucu TRT'nin 'Teşkilat' adlı dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahit Sobacı, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden boykot çağrısı ile ilgili paylaşımları gerekçesiyle çıkarıldığını duyurdu.

Aybüke Pusat'ın işten çıkarılması büyük tepki çekti. Çok sayıda oyuncu destek mesajı paylaşırken rol arkadaşı Tolga Sarıtaş sessiz kaldı.

Tolga Sarıtaş'ın sessizliği takipçileri tarafından fark edildi ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.

Tolga Sarıtaş bu yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtladı.

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Etiketler ekrem imamoğlu  TRT aybüke pusat boykot tolga sarıtaş
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